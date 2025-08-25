Медицински хеликоптер транспортира в Пирогов детето, прегазено от АТВ

Медицински хеликоптер транспортира 4-годишния Мартин, който беше блъснат заедно с майка си от АТВ в Слънчев бряг.

Въздушната линейка излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас, където 12 дни лекарите се борят за живота му.

Детето ще бъде настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в "Пирогов", тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.

Решението за транспортирането му е взето след преглед от националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов.