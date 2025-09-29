Първа роботизирана операция на комплексни съдови заболявания у нас

За първи път в България водещ екип от съдови хирурзи и анестезиолози от УМБАЛ „Света Марина" – Плевен успешно приложи робот-асистирана хирургия със системата Da Vinci от най-ново поколение при пациентка с едновременно артериални и венозни съдови заболявания, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентката, на 62 години, е потърсила медицинска помощ заради силни болки в малкия таз. След консултация с акад. Григор Горчев и прецизна диагностика от съдовия хирург доц. д-р Илиян Петров, се установяват два сериозни проблема – разширени вени в малкия таз и притискане на основен клон на коремната аорта (трункус целиакус).

„Това е сериозна съдова патология, която изисква прецизен и иновативен подход", обясни доц. Петров. „В случая прилагаме робот-асистирана хирургия, която е водещ стандарт в световен мащаб от 2007 г., но досега не е използвана в България при такъв тип съдови заболявания. За първи път успяхме едновременно да премахнем аномалния лигамент, причиняващ притискането на артерията, и да прекъснем патологичните вени в малкия таз."

Преди операцията са извършени всички съвременни диагностични процедури: ехография, ултразвукова манометрия, компютърна томография с контраст и вътре съдова ултразвукова диагностика (IVUS) с последно поколение апаратура.

Интервенцията е извършена изцяло робот-асистирано в рамките на около един час, без използване на изкуствени елементи.

Тази комбинирана операция е значителна стъпка за българската съдова хирургия и демонстрира потенциала на високотехнологичната роботизирана медицина у нас. Успехът на екипа от УМБАЛ „Света Марина" – Плевен ще бъде официално представен на предстоящата Национална конференция на Българското дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология следващата седмица.