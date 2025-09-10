Нов кръвен тест променя диагностиката на Алцхаймер

OFFNews 10 септември 2025 в 13:56 470 0
кръвни

Снимка Pixabay
Кръвни изследвания

Във Великобритания започва мащабно проучване на нов кръвен тест за Алцхаймер, който може да революционизира ранната диагностика на заболяването.

Над 1000 пациенти със съмнения за деменция ще бъдат включени в изследването, водено от екип на University College London.

Тестът открива биомаркера p-tau217, свързан с натрупването на белтъците амилоид и тау в мозъка – основни признаци на Алцхаймер. Очаква се точността на диагнозата да се повиши от 70% на над 90%, съобщава Би Би Си, цитирана от БГНЕС.

Досега надеждното потвърждение изискваше скъпи и труднодостъпни изследвания като PET скенери или лумбална пункция, които се прилагат едва при 2% от пациентите.

Проучването ADAPT включва 20 специализирани клиники в страната и се подкрепя от Alzheimer’s Research UK и Alzheimer’s Society. Ако бъде успешно, тестът на стойност около 100 паунда вероятно ще стане стандартна част от диагностиката, особено в навечерието на нови терапии за ранните стадии на болестта.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Какво разказва Държавният архив за съветската окупация?