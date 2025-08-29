Мъже от Разградско ''дръпнаха'' 92 000 лв. с фалшиви ТЕЛК решения

Поредният случай в Разградска област

Двама мъже с фалшиви решения на ТЕЛК са ощетили държавата с общо 92 000 лв., съобщиха от полицията в Разград. Те са установени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

От месец януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв, представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност.

Другият случай е свързан с 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв под формата на лична пенсия за инвалидност без правно основание и ползвайки неистинско експертно решение на ТЕЛК.

По случаите са образувани досъдебни производства. Материалите ще бъдат докладвани в Районна прокуратура – Разград по установения ред и в законовия срок, информираха от ОД на МВР.

В началото на годината служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ установиха мъж и жена от Цар Калоян с фалшиви решения на ТЕЛК, които са ощетили държавата с общо 95 000 лв.

През март месец бяха установени три жени, ощетили държавата с фалшиви ТЕЛК решения – в единия случай жена от Цар Калоян е получила 37 000 лв. лична пенсия за инвалидност, използвайки без правно основание неистинско експертно решение на ТЕЛК, а в другия случай две жени са ощетили държавата с общо 100 424 лв.

