Кирилов уволни директора на РЗИ Велико Търново и назначи проверка на качеството на въздуха

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, разпореди извънредни действия и проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново.

Мярката бе обявена след десетки сигнали на граждани за замърсяване, свързано с работата на завода "Кроношпан“ в старата столица. От публикувани снимки в социалните мрежи се вижда гъст дим, излизащ от предприятието.

Това наложи спешната намеса на кмета на старата столица Даниел Панов, който съобщи, че веднага е разговарял с министъра на околната среда и водите, както и с Регионалната инспекция по околната среда и водите по повод сигналите към дежурния в Общината и обажданията от хора заради задимяване и силни миризми в кварталите "Бузлуджа" и "Зона Б".

Проверка на РИОСВ не установи превишение на нормите за качество на атмосферния въздух или авария в предприятието. Но проблемът с мръсния въздух в града бе коментиран от Костадин Ангелов, народен представител о МИР Велико Търново.

Със заповед на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов от 05 ноември 2025 г. е освободен директора на РЗИ- Велико Търново д-р Евгения Недева. От МЗ съобщават, че проверка от Инспектората на ведомството е установила пропуски в работата на местната здравна инспекция, включително непълнота при анализа и обратната връзка към гражданите по подадени сигнали, отсъствие на план за действие и алгоритъм, както и недостатъчна координация с контролните органи. За временно изпълняващ длъжността е назначена досегашният заместник-директор д-р Красимира Петрова.

Създадена е междуведомствена работна група с участие на експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Националния център по обществено здраве и анализи, РЗИ, РИОСВ, ИА „Главна инспекция по труда“ и други компетентни структури.

Първото заседание ще се проведе в понеделник, на 10 ноември 2025 г. Задачата на групата е да извърши цялостна оценка на здравния риск, да организира съвместно епидемиологично проучване за връзката между замърсяването и здравето на населението и да предложи конкретни мерки с ясни отговорности и срокове.

От всички компетентни институции са изискани наличните данни и документи, включително резултати от измервания на атмосферния въздух, анализи на заболяванията и информация, свързана с дейността на предприятието „Кроношпан – България“.

Решението е продиктувано от необходимостта за засилване на междуведомствената координация и подобряване на оперативното взаимодействие между институциите по темата за качеството на атмосферния въздух и въздействието му върху здравето на населението.

"Кроношпан - България" произвежда смоли, дървесни плоскости, строителни материали, декоративни повърхности и подови настилки за мебелната и строителната индустрия. Проверка в Търговския регистър показва, че управител е Николай Банкова едноличен собственик на капитала - "Коникато Холдингс Лимитид" (Кипър ).