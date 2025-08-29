Иновативен метод дава надежда на дете с рядко заболяване

Майката на бебе, чиито стомах и черва „се преместили в гръдния кош“, приветства ново медицинско изследване, насочено към лечението на рядкото заболяване на дъщеря ѝ, съобщи Sky News.

Амелия Търнър претърпява животоспасяваща операция в болница Great Ormond Street (GOSH) само няколко дни след раждането си. Тя страда от тежка вродена диафрагмална херния (CDH) – потенциално фатално състояние, което засяга едно на всеки 3000 новородени.

При CDH диафрагмата – мускулът, който разделя коремната от гръдната кухина – не се развива напълно. В резултат на това органи, които по принцип трябва да се намират в корема, могат да се изместят в гръдния кош и да притиснат развиващите се бели дробове. Това означава, че бебетата нямат достатъчно пространство, за да изградят напълно оформени бели дробове.

Настоящото лечение при тежки случаи на CDH включва операция още докато бебето е в утробата – хирурзите внимателно поставят малък балон в трахеята на плода, за да стимулират растежа на белите дробове. Дори тогава шансовете за оцеляване се увеличават едва до 50%.

Майката на Амелия – 26-годишната Джорджия Търнър от Лондон – описва бременността си като „пълен водовъртеж“, след като разбрала диагнозата.

"Екипът се надяваше състоянието на Амелия да не бъде толкова тежко. За съжаление, след раждането лекарите ми казаха колко сериозно е положението – червата и стомахът ѝ вече бяха преминали в гръдната кухина“, споделя майката, цитирана от БГНЕС.

Амелия прекарва четири месеца в неонатологичното отделение на GOSH, след което още три месеца в местната болница, преди за първи път да се прибере у дома.

„Палавото“ момиченце, днес на 17 месеца, претърпява втора операция, след като хернията се появява отново на 15-месечна възраст.

Новите изследвания дават надежда не само за по-малко инвазивно лечение и по-високи шансове за оцеляване, но и за намаляване на риска от рецидив.

Система, разработена от експерти в GOSH и University College London във Великобритания, заедно с екип от университета KU Leuven в Белгия, предлага лечение, което да бъде прилагано директно на бебето още в утробата на майката.

Методът използва нанодиаманти за пренос на хормон, известен като съдов ендотелен растежен фактор (VEGF), който стимулира развитието на белите дробове.

Терапията вече е тествана върху лабораторно отгледани „мини-бели дробове“, създадени чрез 3D принтиране за симулация на притискане, както и върху плъхове със същото състояние.

„Нанодиаманти, 3D принтиране и растежни хормони в утробата – всичко това звучи като научна фантастика. Но това изследване наистина показва какво е възможно,“ коментира д-р Ставрос Лукогеоргакис, хирург в GOSH.

По думите му, лечението може да бъде достъпно за семейства в рамките на едва пет години.

„Чудесно е да се вижда как експертите работят, за да направят лечението на CDH по-успешно за всички деца и по-малко инвазивно. Надявам се по-добрите терапии да предотвратят и повторни случаи като този на Амелия“, казва майката на малката Амелия, която приветства новите разработки.