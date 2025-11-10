Иновативен гел ''обучава'' имунната система да разпознава рака

Учени от САЩ са разработили иновативен материал, който е в състояние да "обучава" имунната система да разпознава и унищожава туморите по-ефективно, пише сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

Изследването на специалисти от Центъра за борба с рака "Мофит" описва т.нар третични лимфоидни структури (ТЛС) - струпвания на имунни клетки, които понякога се появяват директно вътре в тумора. Тези структури помагат на Т-клетките и други защитни клетки да разпознават и атакуват раковите образувания.

Известно е, че при пациенти, в туморите на които има подобни структури, лечението често протича по-успешно. В много случаи обаче ТЛС изобщо не се образуват, което намалява ефективността на имунотерапията.

За да разберат как точно се формират тези защитни "възли", учените са създали биоразградим гел, който може да се инжектира под кожата. Той постепенно отделя сигнални молекули - хемокини и цитокини, които привличат имунните клетки към мястото на инжектиране. Там те започват да се обединяват и самостоятелно да формират структури, наподобяващи истински ТЛС.

В тестове с мишки подобни изкуствено създадени имунни струпвания са помогнали да се активират Т-клетки, насочени срещу тумора, и значително са забавили неговия растеж.

Авторите на изследването смятат, че новата система може да се превърне не само в модел за изучаване на работата на имунните структури, но и в основа за бъдещи методи на лечение.

Ако има възможност организмът на пациента да бъде подтикнат да формира подобни защитни структури, това може да повиши ефективността на имунотерапията при пациенти, при които преди това е наблюдаван слаб отговор на лечението.