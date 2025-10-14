Хеликоптер транспортира пациент с опасност за живота от Смолян

Медицински хеликоптер транспортира от Смолян към София 27-годишен мъж от Чепеларе с аневризма на гръдната аорта. Пациентът е постъпил вчера по спешност в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" с болки в гърдите, съобщи за БТА д-р Красимир Събев – началник на Отделението по анестезия и интензивно лечение.

След установяване на точната диагноза лекарският екип е взел решение младият мъж да бъде транспортиран до "Сити клиник" в София, където разполагат със специализирано оборудване за такива сложни интервенции.

"Най-вероятно на младия мъж ще бъде направена животоспасяваща операция още днес", посочи д-р Събев.

Аневризмата на гръдната аорта представлява разширение на главния кръвоносен съд, който излиза от сърцето и пренася кръв към тялото. Това състояние е особено опасно, тъй като при разкъсване може да доведе до фатален изход.

Случаите при толкова млади пациенти са относително редки, като обикновено заболяването засяга хора в по-напреднала възраст.

Това не е първият случай на спешен транспорт на пациенти от региона. През септември тази година медицински хеликоптер извърши два последователни полета от Смолян до София за транспортиране на пациенти с аневризми.