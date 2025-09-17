Епидемиолог: Варицелата може да предизвика тежки усложнения

Макар често да се смята за леко заболяване, варицелата може да доведе до тежки усложнения. Сред възможните последствия са енцефалит, церебелит (възпаление на малкия мозък), тежки бактериални инфекции на кожата, сепсис, увреждане на белия дроб и дори необходимост от хирургична намеса.

Това каза епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова по БНР. По думите ѝ най-тежко протичат случаите при деца до 5-годишна възраст, но у нас варицелата е неуправляема инфекция.

Според д-р Бацелова включването на ваксината срещу варицела в имунизационния календар е "много добра стъпка и чудесно решение от страна на здравните власти".

Имунизациите срещу болестта започват от 2026 г. Първата доза ще се поставя между 12- и 15-месечна възраст, а втората – при навършване на три години.

Епидемиоложката подчерта, че варицелата често е подценявана, но е изключително заразна инфекция. "Факт е, че това е най-разпространеното детско заболяване след острите респираторни инфекции", каза тя.

Ваксината срещу варицела е регистрирана за приложение от 12-месечна възраст, като при определени случаи може да се постави и на деца над 9 месеца – например ако са в контакт с болен от варицела или херпес зостер.

"Имунитетът, който се изгражда след ваксинация, е същият като този след преболедуване, но без рисковете от усложнения. Ваксината е жива и осигурява трайна защита", поясни д-р Бацелова.

Тя напомни, че освен срещу варицела, превенцията е ключова и за други инфекции. "Много случаи на COVID-19 остават нерегистрирани, тъй като не всички хора съобщават за заболяването", посочи експертът.

Д-р Бацелова посъветва бременните жени да не пропускат ваксинация срещу грип и коронавирус, защото са сред най-рисковите групи.