Доц. Кунчев за оплакванията от ''Кроношпан'': Очевидно проблем има

Според главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев не е възможно над 400 души във Велико Търново да подават сигнали за неприятни миризми и в това да няма основание. По думите му няма да се правят компромиси и ще се изисква спешно решаване на проблема.

Кунчев коментира проверката в завода за преработка на дървесина "Кроношпан - България" след над 400 сигнала за неприятни миризми, подадени от жители на Велико Търново. Проверката продължава, очаква се и заключението на МОСВ.

Работната група, на която доц. Кунчев е председател, скоро ще излезе със становище. По думите му обаче е недопустимо да не се обърне внимание. Той се надява, че ръководството на предприятието ще вземе мерки. От там вече са казали, че ще инвестират в такава инсталация.

Според д-р Кунчев обаче това е трябвало да бъде направено още преди хората да подадат сигналите, а не сега, когато ситуацията вече е много по-тежка. Той подчерта, че МОСВ също има водеща роля и те ще трябва да се произнесат.

"Доста е сложен казусът. Тази година има 400 сигнала и оплаквания от граждани. Очевидно проблем има. Има двустранно действие. От една страна за хора, които са с ХОББ, различни прояви - те са склонни към обостряне, чисто медицински. От друга - това, че ти се нарушава комфортът на живот - не можеш да отвориш прозореца да проветриш, не можеш спокойно да изкараш децата да играят навън. Това не трябва да се подценява като маловажен проблем. Когато 400 души се оплакват - и това не е за един месец, а години наред този проблем съществува, очевидно, че реакция трябва да има", коментира Кунчев в интервю за предаването "Хоризонт до обед".

По думите му има грешки на много нива.