Булфарма с намерение да строи болница в Югозападна България

„Булфарма" чрез УМБАЛ „Софиямед“ обяви намерение да изгради многопрофилна болница за нуждите на общините Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни, информираха от общинските администрации в Петрич и Сандански. В тази връзка кметовете на Петрич и Сандански са провели поредица от работни срещи.

Димитър Бръчков и Атанас Стоянов са участвали в заседание на Медицинския съвет на Многопрофилната болница за активно лечение „Югозападна болница“, за да запознаят членовете с постъпилото инвестиционно предложение. Паралелно с това, с мотивите в предложението са били запознати и главните сестри на всички отделения в междуобщинската болница, предаде БТА.

Проведена е и среща с председателите на ресорните постоянни комисии към Общинските съвети на Петрич и Сандански. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на нова модерна многопрофилна болница чрез публично-частно партньорство за нуждите на общините Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни. Предвижда се обединяване на здравните грижи от досегашните два филиала в една обща болнична сграда със съвременно оборудване и модерна медицинска апаратура.

Планира се и да бъдат разкрити нови отделения и услуги, за които ще се осигурят допълнителни медицински кадри. Основната цел е повишаване нивото на медицинската грижа в съществуващите отделения и разширяване на дейността с нови, значими медицински услуги. УМБАЛ „Софиямед“ е една от най-сериозните бази за обучение на специализанти и медицински кадри, което ще допринесе за решаването на кадровия недостиг на лекари и специалисти в региона, посочват от общините. Съществуващите болнични бази в Петрич и Сандански ще запазят статута си на сгради за медицинска дейност.

Те ще осигуряват на гражданите на четирите общини неотложна медицинска помощ с 24-часова мобилност и линейки, както и качествена доболнична диагностика и лечение в партньорство с местните общопрактикуващи лекари. На територията на двете бази в Сандански и Петрич ще бъдат обособени по 100 легла за звена по физиотерапия и рехабилитация. С реализацията на този мащабен проект ще бъде решен проблемът с ротацията на отделенията в Петрич и Сандански и тяхното периодично затваряне.

Така ще се гарантира, че пациентите от четирите общини – Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни, ще имат постоянен денонощен приемен блок и работещи отделения 24 часа в денонощието. Инвестиционното предложение кореспондира и с предходни решения на Медицинския съвет на МБАЛ, свързани с идеята за изграждане на обща болнична сграда, която да обедини здравните услуги от двете бази в една. Инвестицията за новата болница е в размер на 50 млн. лева.

Сградата ще бъде изградена в рамките на две години върху терен, собственост на „Булфарма" ООД, разположен между Петрич и Сандански – в близост до АМ „Струма“. Предстоят конкретни разговори и срещи с инвеститора, преди да бъдат взети окончателните решения се казва още в съобщението от администрациите на Петрич и Сандански.

БТА припомня, че управителят доктор Илия Тонев обяви, че са необходими спешни мерки за решаването на кадровия проблем в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Югозападна болница". По думите му в момента екипът се състои от 450 души, сред които лекари, специалисти по здравни грижи, лаборанти, санитари. 48 процента от тях са в пенсионна или предпенсионна възраст, поясни той и определи този факт като силно притеснителен.