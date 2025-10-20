Безплатни прегледи за тежък атопичен дерматит в страната

От днес, 20 октомври, стартира записване за безплатни прегледи за тежък атопичен дерматит. В инициативата ще се включат водещи дерматолози от осем града на страната – София, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Варна, Русе и Шумен.

Записването е на телефон 0876 984 552, всеки делничен ден от 9 ч. до 17 ч. Прегледите ще се осъществяват през целия месец ноември, а час може да бъде записан до 31 октомври.

Консултациите са насочени към пациенти с установена диагноза или тежка форма на заболяването, на възраст над 12 години.

В България от заболяването са засегнати около 400 000 деца и 200 000 възрастни.

Атопичният дерматит е хронично заболяване, което причинява възпаление, сърбеж и сухота на кожата. Това е една от най-често срещаните и най-тежки форми на екзема, която обикновено започва в детството, но може да се появи и на всяка възраст.

Атопичният дерматит е заболяване, което сериозно влошава качеството на живот на пациентите. Над 80% от тези, които страдат от тежките му форми, не спят повече от час и половина на нощ. Всеки трети пациент с тежка форма развива депресия или тревожност. Затова кампанията се насочва именно към тези, които не могат да контролират състоянието си и имат нужда от нови възможности за терапия.

За пациентите с тежък атопичен дерматит има лечения, които НЗОК покрива. Терапиите дават много бърз ефект и пациентите нямат сърбеж, спят спокойно, не получават нови раздразнения по тялото и ръцете. Качеството им на живот значително се подобрява, и то за кратък период от време. Прегледите са част от информационната кампания „Отново в кожата си“, подкрепена от Българското дерматологично дружество.

Къде ще се извършват прегледите

София

• УМБАЛ „Александровска“, Клиника по кожни и венерически болести, ул. „Св. Георги Софийски“ №1, кабинет 205, ет. 2.

• Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, бул. „Никола Вапцаров“, № 51 Б, ет. 3.

• Военномедицинска академия (ВМА), ул. „Св. Георги Софийски” № 3, ет. 2, кабинет 219.

• Клиника „ЕвроДерма“, бул. „Пенчо Славейков“ № 4, ет. 2.

• УМБАЛ „Софиямед“, бул. „Г. М. Димитров“ № 16, кабинет 202.

• МБАЛ „Света София“, бул. „България“ №104, кабинет 21.

Сливен

• Център за кожно- венерически заболявания: бул. "Хаджи Димитър". № 41 А

Стара Загора

• УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“: кв. Възраждане, ул. „Генерал Столетов“ №2, Кожна клиника

Пловдив

• д-р Теодор Алексиев: бул. Марица № 31

• д-р Боян Костов: ул. "Даме Груев" № 1 "а"

• д-р Гергана Въжева: бул. Цар Борис III Обединител № 161

• д-р Лидия Тодорова: бул. Цар Борис III Обединител № 161

Плевен

• Медицински център Кордис: ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ №18

Варна

• УМБАЛ „Света Марина“: бул. „Христо Смирненски“ № 1, Отделение по кожни и венерически болести, ет. 13

Шумен

• Кабинет по кожни болести: ул. Марица № 8

Русе

• Специализиран кабинет по кожни болести и козметична дерматология: ул. Мостова №18.