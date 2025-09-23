Безплатни прегледи за сърдечноболни в ''Пирогов'' на Световния ден на сърцето

Университетската спешна болница "Пирогов" отбелязва Световния ден на сърцето 29 септември с безплатни профилактични прегледи на 28 септември. Те са насочени към хора, които са стентирани или вече са преживели инфаркт, съобщават от болницата.
Прегледите се организират и реализират от екипа на Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". На 28 септември, неделя, прегледите ще бъдат водени от проф. Мария Миланова - началник на Клиниката по кардиология, д-р Димитър Валериев - завеждащ Отделението по и техните екипи.
Те се проведат на територията на партерния етаж на кардиологията на "Пирогов" с начален час 9.
За да се възползват от тях, пациентите трябва да се запишат предварително на телефон 0882000712. Записването става всеки работен делничен ден между 9 и 15 часа.
Пациентите не заплащат нищо за профилактичните прегледи. Задължително трябва да носят цялата медицинска документация, с която разполагат.
