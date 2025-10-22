Безплатни прегледи за рак на простатата в Пловдив

В „Месеца на мъжкото здраве“, ноември, и като част от кампанията „Здраве за всички“, УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив организира безплатни профилактични прегледи на простата за мъже над 45 години.

Инициативата продължава през целия месец ноември и цели да насърчи превенцията, редовните медицински консултации и ранното откриване на урологични заболявания.

„Месецът на мъжкото здраве“, известен и като Movember, е глобално движение за повишаване на информираността относно рака на простатата, тестисите и психичното здраве при мъжете. За УМБАЛ „Свети Георги“ това е част от дългосрочната стратегия за профилактика и грижа за населението чрез инициативата „Здраве за всички“.

През миналата година повече от 250 пациенти се възползваха от безплатните прегледи.

По време на профилактичния преглед се извършва обща оценка на здравословното състояние, ехографско изследване и консултация със специалист. Често се откриват и други проблеми, които изискват своевременна медицинска намеса.

Прегледите ще се извършват всеки делничен ден в Клиника по урология на етаж 9, бул. „Пещерско шосе“ №66. Необходимо е предварително записване на тел. 032 60 27 82 и предоставяне на резултат от изследване на простатно-специфичния антиген (ПСА).

С модерна апаратура и опитен екип, Клиниката по урология към УМБАЛ „Свети Георги“ отправя ясен призив към всички мъже да се погрижат за здравето си и да не отлагат прегледа.