Безплатни прегледи за пациенти с лимфом в Пловдив

На 25 септември 2025 г. Клиниката по клинична хематология на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив ще проведе организира прегледи и диспансерно проследяване за пациенти с доказани злокачествени заболявания на лимфната система (лимфоми), както и на клетките на костния мозък (множествен миелом).
Инициативата е част от септемврийската кампания на най-голямото лечебно заведение в страната – „Здраве за всички“.
Пациентите ще бъдат консултирани от висококвалифициран екип специалисти; ще получат отговори на важни въпроси, свързани с конкретното заболяване; могат да бъдат насочени за допълнителни изследвания (при необходимост).
Клиниката по клинична хематология е водещо национално звено за диагностика, лечение и проследяване на злокачествени и доброкачествени хематологични заболявания. Тя прилага най-съвременни диагностични и терапевтични методи в тясно сътрудничество с другите структури на лечебното заведение.
Кампанията „Здраве за всички“ цели да осигури по-широк достъп до специализирана медицинска помощ, включително да подпомогне съвременното дипансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания.
Прегледите ще се провеждат на 25 септември в Приемно-консултативния блок на клиниката, разположен в ДКЦ „Св. Георги“ (бул. „Васил Априлов“ 15А) - ет.3, кабинети 37А и 38. Изисква се предварително записване (след 15.09.25), на тел. +359 889 212 877, в работни дни, от 13.00 -15.00 ч.
Пациентите трябва да представят необходимата медицинска документация.
