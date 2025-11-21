Безплатни прегледи за онкоболни в Пловдив

Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни консултативни прегледи, свързани с диспансерно проследяване при пациенти с доказани лимфоми и множествен миелом, съобщиха от лечебното заведение.

Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение „Здраве за всички“, която има за цел да осигури по-широк достъп до специализирана медицинска помощ, както и да подпомогне съвременното диспансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания.

Екип специалисти ще консултира пациентите, ще отговаря на въпроси, свързани със заболяването, и при необходимост ще ги насочва за допълнителни изследвания.

Прегледите ще се провеждат на 27 ноември (четвъртък), от 14.00 ч. в Приемно-консултативния блок на клиниката, разположен в ДКЦ „Св. Георги“ (бул. „Васил Априлов“ 15А), ет. 3, кабинети 37А и 38.

Изисква се предварително записване на тел. +359 889 212 877. Пациентите трябва да представят актуална медицинска документация.