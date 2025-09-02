Безплатни прегледи за атопичен дерматит в Пловдив

OFFNews 02 септември 2025 в 10:18 110 0
кампания

Снимка УМБАЛ "Св. Георги"
Безплатни прегледи в УМБАЛ "Св. Георги"

УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив продължава инициативата си „Здраве за всички“, насочена към ранна диагностика, профилактика и навременно лечение на различни заболявания.

В периода 9–12 септември 2025 г. , между 10.00 ч. и 12.00 ч. в Клиниката по кожни и венерически болести ще се проведат безплатни прегледи за пациенти с атопичен дерматит (атопична екзема) – хронично кожно заболяване, което протича с периоди на обостряне.

Атопичният дерматит се проявява със суха и възпалена кожа, червени петна по лицето, ръцете, краката, китките и кожните гънки, силен сърбеж, водещ до разраняване.
Пациенти с подобни симптоми могат да се възползват от възможността за безплатен преглед по време на кампанията.

Прегледите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 469.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     