Безплатни прегледи за атопичен дерматит в Пловдив

УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив продължава инициативата си „Здраве за всички“, насочена към ранна диагностика, профилактика и навременно лечение на различни заболявания.
В периода 9–12 септември 2025 г. , между 10.00 ч. и 12.00 ч. в Клиниката по кожни и венерически болести ще се проведат безплатни прегледи за пациенти с атопичен дерматит (атопична екзема) – хронично кожно заболяване, което протича с периоди на обостряне.
Атопичният дерматит се проявява със суха и възпалена кожа, червени петна по лицето, ръцете, краката, китките и кожните гънки, силен сърбеж, водещ до разраняване.
Пациенти с подобни симптоми могат да се възползват от възможността за безплатен преглед по време на кампанията.
Прегледите ще се извършват в Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 469.
