Бебе със счупен череп е настанено в болница в Монтана

Бебе на девет месеца е прието за лечение в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана със счупен череп. По случая е образувано разследване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът за пострадалото дете е подаден в неделя около 16:00 ч. от Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана, предаде кореспондентът на БТА в града Цветомир Цветков. Бебето било доведено там от своята 27-годишна майка, която обяснила, че то е паднало от леглото и получило подутина на главата.

След извършения преглед лекарите установили черепна фрактура и уведомили полицията.

От МВР уточняват, че в момента се извършват действия по изясняване на обстоятелствата, при които е настъпила травмата. Според данните на полицията, от началото на годината това е първият подобен случай в региона.