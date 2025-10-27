Бебе със счупен череп е настанено в болница в Монтана

Разследват причината за травмата

OFFNews 27 октомври 2025 в 14:30 278 0
бебе

Снимка Pixabay
Инцидент

Бебе на девет месеца е прието за лечение в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана със счупен череп. По случая е образувано разследване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът за пострадалото дете е подаден в неделя около 16:00 ч. от Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана, предаде кореспондентът на БТА в града Цветомир Цветков. Бебето било доведено там от своята 27-годишна майка, която обяснила, че то е паднало от леглото и получило подутина на главата.

След извършения преглед лекарите установили черепна фрактура и уведомили полицията.

От МВР уточняват, че в момента се извършват действия по изясняване на обстоятелствата, при които е настъпила травмата. Според данните на полицията, от началото на годината това е първият подобен случай в региона.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов