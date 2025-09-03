Бавен, но стабилен ръст на профилактичните прегледи отчита НЗОК

Бавен, но стабилен ръст на направените профилактични прегледи при лица над 18 год. показват данните от Годишния финансов отчет за 2024 г. на Националната здравноосигурителна каса. През миналата година здравноосигурените, които са се възползвали от безплатни прегледи и изследвания, са 44,5% срещу 41,8% през 2023 г.

Картите за оценка на рисковите фактори от развитие на заболяване, които се изготвят от общопрактикуващите лекари, отчитат риск за 2 460 751 българи, което е ръст с 6% спрямо 2023 г.

Като предразположени към сърдечно заболяване са регистрирани 19 861 души, а с много висок риск - 1989. Значително повече са застрашените от диабет тип 2 - 210 249 от прегледаните, 4918 са с много висок риск от проява на болестта. Други 10 852 лица са в рискова група за развитие на рак на маточната шийка, 43 573 за рак на млечната жлеза, 22 545 за рак на дебелото черво, 862 за рак на простатата.

Броят на диспансеризираните лица е нараснал с 3,23% спрямо 2023 г.

Заплатените от здравната каса изследвания показват ръст на мамографиите с 67,29% спрямо 2023 г. Изследванията с ядрено-магнитен резонанс са 52,95% повече спрямо миналата година. Увеличават се и PSA изследванията за рак на простатата с ръст от 53,73% спрямо 2023 г. От фонда отчитат, че повишеният интерес към цитираните медико-диагностични дейности е резултат от включването им в профилактичните пакети ли улеснения достъп до тях.

Отчетът показва задържане на негативната тенденция при общопрактикуващите лекари, които намаляват с 2,22% спрямо предходната година. Ако през 2023 г. един общопрактикуващ лекар е обслужвал средно 1770 здравноосигурени, през 2024 г. броят им е 1809. Докладът констатира продължаващо увеличение на диспропорциите в достъпа да общопрактикуващи лекар в различните райони на страната.