50 000 българи с инсулт всяка година, бързата реакция е решаваща

Всяка година инсулт получават около 50 000 българи, пет хиляди от тях преживяват. Долната възрастова граница продължава да пада и хората трябва да се информират как да се предпазят от това социално значимо заболяване и как да се рехабилитират правилно, ако се сблъскат с него.

Това каза председателят на Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) Дорина Добрева, цитирана от БТА.

Бързата реакция е решаваща за преодоляването на болестта без последствия, подчертават специалисти. На 29 октомври се отбелязва Световният ден за борба с инсулта. Инициативата датира от 2006 г. след предложение на Световната организация за борба с инсулта. По данни на организацията един от всеки четирима на възраст над 25 г. е застрашен от инсулт.

Болестта е една от главните причини за смърт и инвалидност, но може да бъде предотвратена.

Доц. Калпачки: При инсулт най-важно е максимално бързо да стигнете до болница

Акцентът през 2025 г. е върху животоспасяващото значение на познаването на признаците на инсулт, а темата е „Всяка минута е важна“.

По повод деня от Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) организират кампанията #EдноИзречениеЖивот. Целта на инициативата е да напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация, казват от АИА.

У нас: Едва 4 от 100 пациенти получават съвременно лечение на инсулт

Посланието на инициативата гласи: „Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112.“

Разпознай и действай навреме – едно изречение може да промени всичко, допълват организаторите.