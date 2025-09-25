40 места за магистри откриват в новия Факултет по ветеринарна медицина в Плевен

През следващата академична година в новооткрития Факултет по ветеринарна медицина към Медицинския университет в Плевен ще могат да се обучават 40 студенти.

За тази цел правителството одобри днес приема за учебната 2025 - 2026 година по специалност „Ветеринарна медицина“. Студентите ще учат в редовна форма в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършено средно образование. Обучението им ще е субсидирано от държавата, като те ще заплащат такса в размер на 1100 лева.

Днешното решение на правителството ще помогне за подготовката на квалифицирани ветеринарни лекари, чийто недостиг се отчита не само в България, но и на европейско ниво. Факултетът ще подкрепи местния аграрен сектор, като осигури специалисти за нуждите на животновъдите и хранителната индустрия. Ветеринарните лекари са изключително важни не само за контрола в хранителната безопасност, но и за превенцията на болести, които се предават от животни към хора, обясняват от МС.

С 20 места ще бъде увеличен и приемът по специалността „Медицина“ в Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров“. В тях ще могат да се обучават студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по време на обучението им и работа след успешно завършване. Предложението за увеличаване на броя на приеманите за обучение студенти по специалността от регулираните професии „Медицина“ е подкрепено от министъра на здравеопазването.

Правителството завиши и приема на студенти от български произход, които искат да се обучават в страната ни през следващата учебна година. Допълнителните 49 бройки се разпределят в две специалности - с 30 места повече в специалност „Медицина“ и с 19 места в специалност „Медицинска сестра“.

Промяната ще съдейства за привличане и задържане на студенти от българска народност зад граница, както и за подготовката на все повече специалисти за сферата на здравеопазването. Това ще помогне за повишаване на качеството на медицинските услуги и достъпа до здравни грижи.