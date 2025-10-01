4-годишният Марти, който бе блъснат от АТВ, ще се учи отново да ходи и да говори

4-годишният Мартин, който беше пометен с майка си Христина и още трима души от АТВ на тротоар в „Слънчев бряг” е изписан от болницата. Детето вече не е в „Пирогов” преди няколко дни, но възстановяването му ще продължи месеци.

Инцидентът стана на 14 август, когато електрическо превозно средство управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев изгуби управление и връхлетя върху пешеходци на тротоар в комплекса. При инцидента най-тежко пострадаха 4-годишния Марти и майка му Христина, която почина след дълга кома.

Предстои дълга рехабилитация за детето след изписването му от лечебното заведение.

„Предстои му да се научи отново да говори, да ходи, да се храни. Казва думички и ги повтаря, когато му ги казваш. започнал е да разбира. Но лявата му страна е малко по-обездвижена от дясната и трябва да се работи там”. Това заяви в пред Нова телевизия чичото на 4-годишния Мартин Юлиян Здравков.

По думите му към момента няма данни за психическото състояние на детето, тъй като до преди няколко дни то е било в будна кома. След два месеца има насрочен ядрено-магнитен резонанс в „Пирогов” за преглед на главата на момченцето.

Здравков сподели, че неговите деца, които също пострадаха при инцидента, се възстановяват трудно от случилото се.

„Малката не ходи още на детска градина. Голямата – започна училище. Ще трябва доста работа с психолог – и за тях, и за нас. Не говорят за инцидента. Но, когато говорим – те слушат и виждаме как им се променя държанието”.

Мъжът заяви, че племенникът му все още не помни нищо от катастрофата.

„Лекарите ни казаха, че вероятно някои спомени ще се върнат. Но мисля, че към момента няма индикации да помни нещо”.

По отношение на разследването на случилото се той заяви, че експертизите са „на 99 процента готови и се чака резултата от аутопсията от МБАЛ-Бургас на Христина Здравкова”. „Адвокатите на Бургазлиев искат и повторна проба на кръвта и се чака експертизата на АТВ-то. Нашите адвокати предполагат, че до две седмици делото трябва да влезе в съда”.

Здравков обаче не изрази оптимизъм по отношение на разследването.

„Имах някаква надежда, но мисля, че почнаха да се забравят неща. За случая вече не се говори. В районното не виждам нещо да се е променило. Родителите на Бургазлиев също са си на работа”, подчерта той

„В момента на брат ми му е най-тежко. Навърши 35 години във вторник. Да останеш вдовец и самотен родител на две деца – мисля, че се справя много добре в това състояние”, допълни той.

Здравков подчерта, че близките няма да настояват делото да се гледа извън територията на Бургас. Но призова магистратите към безпристрастност.

По думите му до момента никой от семейството на Никола Бургазлиев не е правил опити да се свържат със семейството му. „Дори да се свържат с нас – какво ще променят? Да дойдат да обяснят на децата ми, на жена ми, на родите ми – как да продължи нашият живот? Разбирам, че и за тях вероятно е трудно, но не си виновен, когато си на тротоара? Кога си виновен? кой е виновен?”, попита той.