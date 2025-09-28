Лъвовете записаха исторически успех. Реакции

Националният отбор на България по волейбол записа исторически успех, след като спечели сребърните медали на Световното първенство, въпреки загубата от Италия във финалния мач. Макар емоциите след срещата да бяха силни, момчетата демонстрираха класа, зрелост и огромно сърце. Ето какво казаха пред NOVA някои от ключовите играчи и треньорът на отбора:

Алекс Грозданов: Най-голямата награда е, че зарадвахме хората

„Емоциите през целия турнир бяха невероятни. Най-голямата награда за нас е, че успяхме да зарадваме хората у дома. Разбира се, усеща се лека горчивина след загубения финал, но това не отменя факта, че имаме страхотен потенциал. Колективът, който изградихме, е нещо специално. Чувстваме се добре един с друг, и това е най-важното.“

Алекс Николов: Нямам никакви съжаления

„Аз съм супер горд, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал. Нямам никакви съжаления – този сребърен медал е резултат от огромни усилия. Благодаря на всички, които ни подкрепяха. Благодарение на отбора успях и да спечеля индивидуален приз – но най-ценното остава екипът.“

Симеон Николов: Готов съм за още предизвикателства

„Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали. Никога не е лесно да завършиш със загуба, но вярвам, че съвсем скоро ще усетим стойността на този успех. Италия беше по-добрият отбор днес. Въпреки това съм горд и готов за още предизвикателства. Сега е време за кратка почивка, а после вече мисля за следващото – Русия.“

Мартин Атанасов: Тежко е да загубиш финал, но това е само началото

„Трудно е да се говори след такъв мач. Тежко е да загубиш финал, но трябва да признаем – италианците днес бяха много по-добри. Играхме срещу силен отбор и те заслужено победиха. Искам да поздравя всички мои съотборници – подкрепяме се, чувстваме се като семейство. Всеки има своя роля и я изпълнява. Играем с хъс и воля – за България, и за самите нас. Усещането е страхотно, но вярвам, че това е само началото на нещо много голямо.“

Илия Петков: Още не мога да повярвам какво постигнахме

„Турнирът беше изключително труден, но и много вдъхновяващ. Благодаря на отбора, на щаба и на всички зрители, които ни подкрепяха. Още не мога да повярвам какво постигнахме тук. Но знам едно – ще трябва да работим още повече, за да се преборим за другия цвят медал. Нямам търпение за следващото лято.“

Треньорът Джанлоренцо Бленджини: Горд съм, но трябва да останем с двата крака на земята

„Днес е трудно – всички работим, за да стигнем до върха. Но от утре, най-вероятно, ще осъзнаем какво постигнахме. Много съм горд с момчетата – те дадоха всичко от себе си. И всички българи трябва да се гордеят с тях. Това, което правим, е процес. Няма смисъл нито да тъжим прекалено, нито да се носим в облаците. Трябва да намерим баланса – защото най-доброто тепърва предстои.“



