Затвор от 2 до 8 г. грозят задържания за педофилия учител

OFFNews 26 август 2025 в 16:33 685 0
Затвор

Снимка Интернет

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишния учител от София, кой то бе задържан вчера за педофилия.

Обвинението срещу него е, че през юни и юли т.г. е извършил сексуално престъпление със седмокласничка. Момичето, което е под 14-годишна възраст, е било водено в хостел. То е възпитаник на същото училище, където работи преподавателят.

Наказателният кодекс предвижда затвор от 2 до 8 години за това престъпление.

Заради тежестта му и високата степен на обществена опасност на деянието СРП е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа, преди да внесе искане в съда за постоянен арест.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Неразказаната мръсна история на Варна