Затвор от 2 до 8 г. грозят задържания за педофилия учител

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишния учител от София, кой то бе задържан вчера за педофилия.

Обвинението срещу него е, че през юни и юли т.г. е извършил сексуално престъпление със седмокласничка. Момичето, което е под 14-годишна възраст, е било водено в хостел. То е възпитаник на същото училище, където работи преподавателят.

Наказателният кодекс предвижда затвор от 2 до 8 години за това престъпление.

Заради тежестта му и високата степен на обществена опасност на деянието СРП е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа, преди да внесе искане в съда за постоянен арест.