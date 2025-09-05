ВАС окончателно спря методиката за дялово разпределение на топлинната енергия

Върховният административен съд окончателно спря изпълнението на действащата методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сградите етажна собственост. Петчленен състав на съда потвърди определението за спиране, постановено още през юли от трима върховни съдии, съобщи "Лекс".

Тогава те приеха, че вредите, които ще претърпят оспорващите, са икономически и са непротивопоставими на обществения интерес и спря изпълнението.

Министърът на енергетиката обаче обжалва, но сега съдът окончателно прие, че новата методика няма да се прилага, докато той не се произнесе по законосъобразността ѝ.

ВАС вече е отменял предходни методики. Граждани обжалват начина, по който се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод на разпределение, т. нар. „зависимост за сградната инсталация“.

ВАС отменя методиката и след това се приема нова, на практика същата. Преди време пред правната комисия тогавашният и. ф. председател на съда Георги Чолаков дори я даде като пример за неизпълнение на съдебно решение: „Ние два пъти отменяме наредбата за топлофикация и формулата за дялово разпределение и всеки път я приемат абсолютно същата“.

Този път обаче съдът спря изпълнението ѝ. Според съда "основание за спиране на изпълнението е възможността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда“, заявиха върховните съдии.

„Основният въпрос в настоящия случай е балансът между два обществени интереса: от една страна, обществената необходимост да се изпълнява законът в широк смисъл, а от друга – правото на защита на потребителите в области, регламентирани нормативно от държавата, като топлоснабдяването", изтъкват върховните магистрати.

За да се защити общественият интерес, правоотношенията между страните следва да бъдат окончателно уредени с влязъл в сила съдебен акт. Само така може да се гарантира стабилност в стопански значимите отношения, да се избегне рискът от последващи спорове за нищожност и да се ограничат негативните финансови последици, категоричен е ВАС.