СГП протестира присъдата по случая ''валиумния изнасилвач''

Софийска градска прокуратура внесе протест срещу присъда на Софийски градски съд (СГС) от 22.10.2025 г., с която нидерландският гражданин Й. С., известен в публичното пространство като „валиумния изнасилвач", беше признат за невиновен за три от общо шест престъпления.

Признат е за невиновен от СГС за 1 изнасилване и 1 блудство, извършени спрямо едната от двете пострадали жени, както и за държане с цел разпространение на наркотични вещества.

За виновен с присъдата на съда е признат за 1 изнасилване (за което му е определено наказание 8 години лишаване от свобода), 1 блудство в особено тежък случай (за което му е определено наказание 9 години лишаване от свобода) и за причиняване на средна телесна повреда по особено мъчителен за пострадалата начин (за което му е определено наказание 8 години лишаване от свобода), извършени спрямо другата пострадала жена. Подсъдимият е признат за невиновен да е извършил изнасилването спрямо тази жена, привеждайки я в безпомощно състояние, както и за това изнасилването да е особено тежък случай. На Й. С. е наложено едно най-тежко наказание измежду така определените, а именно – лишаване от свобода за срок от 9 години.

СГП протестира присъдата във всичките ѝ оправдателни части, по отношение размера на наказанията, както и в частта на отказа на съда да приложи разпоредбата на чл. 24 НК и да увеличи размера на наложеното общо наказание.

С протеста СГП поиска наказания от по 20 години лишаване от свобода за изнасилванията на двете жени, което е максималният размер на предвиденото в закона наказание за това престъпление. СГП поиска, ако съдът не приеме, че на подсъдимия следва да бъдат налагани максимално предвидените в закона наказания, да приложи чл. 24 НК и да увеличи общото му наказание до максимално допустимия от закона размер.