Съдът пак отстрани кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

Окръжният съд в Хасково реши да отстрани от длъжност кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, за да не възпрепятства разследване за злоупотреби.
Срещу него са повдигнати четири обвинения, свързани със злоупотреби с имуществени разпореждания с общински имоти за близо един милион лева.
Прокурор Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура обяви, че Искендер и към настоящия момент системно и умишлено пречи на наказателното производство. Реагира незабавно след подаване на сигнали и прави всичко, за да попречи на нормалния ход на събиране на доказателства в администрацията.
Това е втори опит кметът да бъде отстранен от длъжност. Срещу него има обвинение и за участие в организирана престъпна група за източване на евросредства.
В края на май Пловдивският апелативен съд го върна на поста с мотива, че не може да попречи на обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата именно по това дело.
Мюмюн Искендер е от малкото кметове, които не минаха в лагера на Делян Пеевски и ДПС-Ново начало. Кметът коментира, че е наясно кой ще го наследи временно на поста. И отрече да е оказвал натиск, както и да е извършил нарушения. Искендер заяви още, че ще обсъди с адвокатите си дали да обжалва решението на съда.
