Районният съд във Варна ще гледа делата на бургаския прокурорски син

След отводи на съдиите от Районния съд в Средец, Върховният касационен съд (ВКС) определи Районния съд във Варна да разгледа четири дела, свързани с акцията срещу 31-годишния Николай Маджаров – син на прокурора от Апелативна прокуратура–Бургас Валентина Маджарова, предаде БНР.

Определението е окончателно.

Делата са образувани по искания на прокуратурата за одобряване на протоколи за оглед на местопроизшествие, както и за претърсване и изземване от имоти на Маджаров и негови близки.

Върховните съдии посочват като аргумент за промяна на подсъдността декларираните от районните съдии от Средец приятелски и колегиални отношения с майката на обвиняемия.

72-часовият му арест изтича утре, докогато съдът трябва да реши дали да го остави в ареста или да определи по-лека мярка.

Синът на Маджарова беше задържан в понеделник при акция на ГДБОП. При акцията е установено, че в имот в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се "отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса". За да се гарантира безпристрастност, изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от Районната прокуратура във Варна.