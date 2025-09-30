Прокуратурата образува досъдебно производство за измама с жилища ''на зелено''

Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство за измама, свързана с продажба на жилища „на зелено“.

Разследването, което продължава, е за това, че за периода от началото на 2021 г. до 2024 г. в София много хора са били заблудени да инвестират, в замяна на което търговско дружество ще им прехвърли собствеността върху недвижими имоти в новостроящ се жилищен комплекс.

С това е причинена имотна вреда на множество различни хора в особено големи размери, като случаят е особено тежък.

Досъдебното производство е образувано след постъпили множество сигнали, а прокурор е установил, че има достатъчно данни за извършено престъпление.

Сезирани са НАП, ДНСК, ДАНС и КЗП, които трябва да извършат проверки на дружества и физически лица, а резултатите от тях следва да бъдат докладвани в Софийската районна прокуратура.



