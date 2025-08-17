Мъжът, забил колата си в автобус остава за постоянно в ареста. Бил на райски газ

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Даниелов Илиев, предаде репортер на БГНЕС.

В петък 21-годишният мъж от ромската махала "Факултета" заби колата си в градски автобус, уби лекар, и прати четирима в болница с опасност за живота.

На обвиняемия е назначен служебен адвокат. За него се знае, че е роден през 2004 година, завършил е средно образование и е работил като строител. Илиев живее в ромската махала "Факултета". На заседанието днес той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи.

Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване”.

Според държавното обвинение в автомобила му е открит райски газ.

"Следва да бъде взета най-тежката мярка за процесуална принуда - задържане под стража. В управлявания от извършителя на деянието лек автомобил е намерена бутилка с райски газ. Налични са и свидетелски показания, че той е употребявал. Съдебно-технологична експертиза не е изготвена. До момента не е установено с каква скорост се е движил автомобилът.

Автомобилът е лизингов. Договора е сключен между лизингодателя и роднина на извършителя на деянието", заяви прокурорът по делото Сабина Христова.

БГНЕС припомня, че един човек загина, а четирима други са в тежко състояние след зверска катастрофа между автомобил, шофиран от Виктор Илиев, и автобус на градския транспорт в София. Инцидентът стана в петък през нощта, когато Илиев заби колата си с над 170 км./ч. в изчакващ на червен светофар автобус на градския транспорт. Катастрофата стана на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Илиев получил шофьорска книжка на 1 август, и за две седмици успял да натрупа 7 наказания от органите на Пътна полиция.

Следващото дело срещу Виктор Илиев ще бъде на 26 август.