Стартира 16-тото издание на Vivacom Техническа академия с двойно повече участници и нов формат

С обновена програма, нови курсове и почти удвоен брой участници стартира 16-тото издание на Vivacom Техническа академия - образователната програма на телекома, насочена към студенти от първи, втори, трети и четвърти курс в сферата на телекомуникациите и инженерните науки.

Програмата е единствено по рода си партньорство между Телеком и Технически университет – София, което дава уникална възможност на младите специалисти да се учат от един от най-добрите професионалисти в динамично развиващия се телеком в България.

Техническата академия на Vivacom тази година събира 31 мотивирани участници - почти два пъти повече от предходното издание. Програмата ще се проведе в рамките на седем месеца и ще предложи на студентите уникален достъп до реална телекомуникационна инфраструктура, практически демонстрации на мрежово оборудване, иновативни формати на обучение и срещи с водещи инженери и лектори от Vivacom и академичната общност.

„Нашата цел е не просто да предадем знания, а да вдъхновим следващото поколение инженери и новатори. Чрез Vivacom Техническа академия студентите получават възможност да надникнат в сърцето на телекомуникациите и да преживеят реалната динамика на сектора“, сподели Малина Чавдарова, Директор „Човешки ресурси“ във Vivacom.

„Изключително съм благодарна на Vivacom за устойчивото партньорство и за последователната подкрепа в развитието на младите инженери. Практическият образователен формат като Техническата академия дава на студентите не само знания, но и увереност и реална подготовка за тяхното професионално бъдеще. С убеденост мога да кажа, че чрез подобни инициативи ние изграждаме следващото поколение експерти в телекомуникациите“, сподели доц. Инж. Агата Манолова, Декан на Факултета по телекомуникации в ТУ – София.

Сред новостите в програмата са седем нови лектори и два изцяло нови курса - „Киберсигурност в рамките на ЕС“ и „AI - prompt Engineering“, посветен на възможностите на изкуствения интелект. В допълнение, курсовете по мобилни и фиксирани мрежи, както и по инженеринг на услуги, са преформатирани с акцент върху практическите упражнения и работа в контролирана среда. Академията включва и модул, посветен на правните аспекти на телекомуникациите, както и обучения по бизнес етикет и презентационни умения.

През януари участниците ще се включат в специално networking събитие с лекторите и бивши участници в академията, а в края на програмата ще демонстрират наученото в практически Хакатон, по време на който ще работят върху реални предизвикателства от сектора.

Vivacom Техническа академия е част от ангажимента на компанията да инвестира устойчиво в млади таланти и да подкрепя образованието с реални възможности за развитие и растеж.