Какви са основните предимства на газокарите?

Газокарите отдавна са навлезли в света на индустрията и логистиката, но и до ден днешен ползата от тях продължава да се оценява при преместването на товари товари в складове и производствени помещения с различна по вид дейност, както разбира се и са изключително характерни в широката сфера на строителния бизнес, металообработващия и селскостопанския сектор.

Газокарите са най-широко разпространените кари в нашия край от света. Те използват LPG гориво (пропан-бутан) за задвижване, което ги прави лесни за зареждане и експлоатация, широко приложими и предпочитани, както от големи, така и от малки компании.



Газокарите се отличават с определени уникални предимства. Ето какво ги прави подходящи за вашия бизнес:

По-нисък първоначален разход

От всички видове кари, именно газокарите са известни с това, че се нуждаят от най-ниска първоначална инвестиция за придобиване. Те са достатъчно разпространени и търсени за да поддържат конкурентни цени и условия за закупуването. Всяка компания, която иска да се сдобие с един или повече газокари, може да го направи без да се налага да планира огромен инвестиционен разход, свързан с преустройство на наличните помещения и площадки, а също така може да разчита и на силен вторичен пазар на употребявани газокари. По-ниската сума за инвестиция често позволява също така да се добави по-висок клас допълнително оборудване и екстри, които да направят работния процес по-производителен и комфортен.

Удобно зареждане с гориво

Газокарите са много удобни за презареждане с гориво, тъй като рядко се налага да се инвестира в преустройство на наличната инфраструктура – както например при изграждането или обособяването на зарядна станция за електрокари или изискванията за зареждане и съхранение на дизелово гориво при дизеловите мотокари.

Най-разпространеното решение за зареждане на газокарите е чрез сменяеми газови бутилки – подобно на тези за битова употреба, които се доставят директно на обекта на ползвателя от лицензирани доставчици. Монтирането на газовите бутилки на газокара и тяхната смяна става за няколко минути, което осигурява възможност за 24/7 непрекъснат режим на работа – ключов фактор при някои производства. При определени обстоятелства газокарите може да се зареждат и на газостанция чрез оборудването им със стационарни, несменяеми газови бутилки. Този вариант на зареждане практически се използва доста по-рядко и е удобен основно, когато станцията за зареждане е в обекта на експлоатация или в непосредствена близост до него, за да не се налага движение на машината по пътно-транспортната мрежа.

Могат да работят на открито и закрито

Газокарите се използват в множество индустрии, тъй като обикновено са по-мощни от електрокарите, а същевременно значително по-малко зависими от метеорологичните условия при външна експлоатация, в т.ч. дори и при утежнени специфични експлоатационни условия – като например висока запрашеност.

Основното предимство на газокарите спрямо дизеловите мотокари, е че е допустимо да работят в закрити помещение, тъй като горивото им е много по-екологично от петролните продукти. По този критерий газокарите отстъпват единствено на електрокарите, които могат да оперират в изцяло затворени помещения, а за газокарите е нужно да бъде осигурена отворена врата за проветрение на отработените газове. Все пак от гледна точка на екологичност, въпреки превъзходството на електрокарите в това отношение, често остава скрито какъв е въглеродния отпечатък на консумираната електрическа енергия и батериите, или с други думи – доколко нейният произход е от екологични източници. Също така, ако електрокарите се употребяват с оловни батерии, е налице отделяне на емисии по време на зареждане на батериите – за което е нужна принудителна вентилация.

Така, можем да обобщим, че въпреки глобалния ръст на електрическите превозни средства и машини, все още газокарите остават често предпочитано решение за работа в малки и големи складове и производства, за наем от компании, които извършват дейности на строителни обекти, както и при производителите и търговците на селскостопанска продукция.

Голям избор на газокари

Поради широкото им приложение и достъпност, производителите на този вид машини постоянно въвеждат нови технологии. Така се увеличава избора на газокари според вашите нужди. В днешно време е лесно да откриете онова съчетание на качества у машината, което отговаря на необходимостите на вашата работа.

Възможност за следпродажбено обслужване

След покупката на газокар трябва да помислите и за последващото обслужване на машината. За щастие съществуват множество опции за целта. Може да разчитате на професионално обслужване на газокари от множество фирми, които предлагат изгодни и удобни услуги. Не забравяйте да се възползвате от експертна помощ за всички проблеми, свързани с вашия газокар, независимо дали е в гаранция, или не. Само така ще си гарантирате неговата безпроблемна работа години наред.

Газокарите са чудесна инвестиция за всяка фирма, която иска да увеличи ефективността си при товарене и разтоварване на тежки стоки. Газокарите са подходящи за работа както навън, така и в затворени помещения с възможност за проветрение. Те са ефективни и могат да направят лесно боравенето с палетирани стоки. Ако вашият бизнес се нуждае от ускоряване на товарните работи, газокарите са един чудесен начин да си осигурите именно това.