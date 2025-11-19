Зеленски пристигна в Турция за преговори

19 ноември 2025
Володимир Зеленски

Снимка Getty Images
Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Турция за преговори с цел да се подновят усилията за мир повече от три години след началото на руското нашествие, съобщи началникът на неговия кабинет Андрий Ермак, цитиран от БТА.

"Пристигнах в Турция като част от делегацията, водена от президента Зеленски", написа Ермак в "Екс".

Той добави, че поддържа "постоянна връзка" с американския пратеник Стив Уиткоф, който не е потвърдил участието си в преговорите, посочва АФП.

В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи информацията, публикувана от сайта "Аксиос", че Вашингтон работи по 28-точков план за мира в Украйна, отбелязва Ройтерс.

