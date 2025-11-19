Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Турция за преговори с цел да се подновят усилията за мир повече от три години след началото на руското нашествие, съобщи началникът на неговия кабинет Андрий Ермак, цитиран от БТА.
"Пристигнах в Турция като част от делегацията, водена от президента Зеленски", написа Ермак в "Екс".
Той добави, че поддържа "постоянна връзка" с американския пратеник Стив Уиткоф, който не е потвърдил участието си в преговорите, посочва АФП.
В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи информацията, публикувана от сайта "Аксиос", че Вашингтон работи по 28-точков план за мира в Украйна, отбелязва Ройтерс.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
4
19.11 2025 в 15:51
А така, стой си у хоремага, никому не си изтрябвал в София. Е, може би някъде в Обеля или Люлин ще паснеш доста добре, ама у центъра - ц!
-1690
3
19.11 2025 в 15:43
2970
2
19.11 2025 в 14:40
А ти ако нямаш 2 кинта да си платиш престоя на таралясника в някоя от зоните, нямаш работа в София, батенцеü Стой си в хоремага на село, под портрета на бай Тошо. Можеш и Путлер да сложиш до него. Ще е хубав ден за твоята носталгийка ;)
-1690
1
19.11 2025 в 14:08
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Русия всячески иска войната да продължи
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico
Европейците не ни интересуват! До дни САЩ се договарят с Русия за мир в Украйна, пише Politico