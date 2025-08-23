Украинският президент Володимир Зеленски е готов да обсъди въпроса за териториите с Русия, но има едно ключово условие, стана ясно от интервю на заместник-министъра на външните работи на Украйна Серхий Кислица, който говори пред NBC News.

По въпроса за териториите Зеленски „се ръководи както от действащото законодателство на Украйна, така и от общественото мнение“, посочи Кислица, цитиран от украинската агенция "Униан".

Обсъждането на териториални въпроси е възможно само на среща с руския президент Владимир Путин, заяви украинският представител.

„Когато говорихме за териториални въпроси, мисля, че президентът Зеленски ясно заяви, че е готов да седне с президента Путин и да ги обсъди, а началото на разговорите по териториалния въпрос е линията на контакт“, подчерта той.

В същото време Кислица добави, че украинското общество „категорично е против размяната на нашата територия срещу мир“.

Относно мирните преговори, Кислица заяви, че според него процесът не е в застой и продължава напред, макар и не толкова бързо, ко9лкото украинската страна би желала.

„Но мисля, че този понеделник и срещата в Белия дом бяха изключително важни събития от последните няколко месеца. И мисля, че това беше важно постижение, в което президентът Тръмп изигра решаваща роля“, каза той.

The Wall Street Journal писа, че украинският президент Володимир Зеленски е допуснал възможността за размяна на територии по време на преговори с американския си колега Доналд Тръмп .

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че позицията му относно капитулацията на Донбас не се е променила и се основава на Конституцията на Украйна. Той отбеляза, че всякакви въпроси, свързани с териториалната цялост на страната, не могат да бъдат обсъждани без да се вземат предвид мнението и волята на народа, както и Конституцията на Украйна.