Зеленски е готов да обсъди въпроса за териториите с Русия

OFFNews 23 август 2025 в 11:27 3594 3
Володимир Зеленски

Снимка Getty Images

Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски е готов да обсъди въпроса за териториите с Русия, но има едно ключово условие, стана ясно от интервю на заместник-министъра на външните работи на Украйна Серхий Кислица, който говори пред NBC News.

По въпроса за териториите Зеленски „се ръководи както от действащото законодателство на Украйна, така и от общественото мнение“, посочи Кислица, цитиран от украинската агенция "Униан".

Обсъждането на териториални въпроси е възможно само на среща с руския президент Владимир Путин, заяви украинският представител.

„Когато говорихме за териториални въпроси, мисля, че президентът Зеленски ясно заяви, че е готов да седне с президента Путин и да ги обсъди, а началото на разговорите по териториалния въпрос е линията на контакт“, подчерта той.

В същото време Кислица добави, че украинското общество „категорично е против размяната на нашата територия срещу мир“.

Относно мирните преговори, Кислица заяви, че според него процесът не е в застой и продължава напред, макар и не толкова бързо, ко9лкото украинската страна би желала.

„Но мисля, че този понеделник и срещата в Белия дом бяха изключително важни събития от последните няколко месеца. И мисля, че това беше важно постижение, в което президентът Тръмп изигра решаваща роля“, каза той.

The Wall Street Journal писа, че украинският президент Володимир Зеленски е допуснал възможността за размяна на територии по време на преговори с американския си колега Доналд Тръмп .

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че позицията му относно капитулацията на Донбас не се е променила и се основава на Конституцията на Украйна. Той отбеляза, че всякакви въпроси, свързани с териториалната цялост на страната, не могат да бъдат обсъждани без да се вземат предвид мнението и волята на народа, както и Конституцията на Украйна.

    4246

    3

    БотоксПутю

    23.08 2025 в 15:56

    -0
    +3
    Крим, Донбас, Запорожка и Херсонска област по конституция са неразделна част от Украйна. По прекроената Путюва конституция са същото и за Русия. Та за това оранжевия папуняк щял да разменя руски с украински територии?

    3055

    2

    helper68

    23.08 2025 в 15:51

    -0
    +3
    ''приятелство и любов от пръв поглед'', повозил го е ''взяра'' си.. :))))

    7550

    1

    alfakentavur

    23.08 2025 в 13:24

    -0
    +0
    След като оранжевия тръмпатар говореше за размяна на територии - Зеленски да обсъди ако даде територия на Украйна коя територия на Кочината да поиска в замяна.
     
