Украинският президент Володимир Зеленски е готов да обсъди въпроса за териториите с Русия, но има едно ключово условие, стана ясно от интервю на заместник-министъра на външните работи на Украйна Серхий Кислица, който говори пред NBC News.
По въпроса за териториите Зеленски „се ръководи както от действащото законодателство на Украйна, така и от общественото мнение“, посочи Кислица, цитиран от украинската агенция "Униан".
Обсъждането на териториални въпроси е възможно само на среща с руския президент Владимир Путин, заяви украинският представител.
„Когато говорихме за териториални въпроси, мисля, че президентът Зеленски ясно заяви, че е готов да седне с президента Путин и да ги обсъди, а началото на разговорите по териториалния въпрос е линията на контакт“, подчерта той.
В същото време Кислица добави, че украинското общество „категорично е против размяната на нашата територия срещу мир“.
Относно мирните преговори, Кислица заяви, че според него процесът не е в застой и продължава напред, макар и не толкова бързо, ко9лкото украинската страна би желала.
„Но мисля, че този понеделник и срещата в Белия дом бяха изключително важни събития от последните няколко месеца. И мисля, че това беше важно постижение, в което президентът Тръмп изигра решаваща роля“, каза той.
The Wall Street Journal писа, че украинският президент Володимир Зеленски е допуснал възможността за размяна на територии по време на преговори с американския си колега Доналд Тръмп .
По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че позицията му относно капитулацията на Донбас не се е променила и се основава на Конституцията на Украйна. Той отбеляза, че всякакви въпроси, свързани с териториалната цялост на страната, не могат да бъдат обсъждани без да се вземат предвид мнението и волята на народа, както и Конституцията на Украйна.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4246
3
23.08 2025 в 15:56
3055
2
23.08 2025 в 15:51
Тръмп заяви, че Путин може да бъде поканен на Световното първенство в Америка догодина
Руският лидер Владимир Путин може да бъде поканен на Световното първенство по футбол догодина в Северна Америка, предположи президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Това е човек на име Владимир Путин, който според мен ще дойде в зависимост от това какво се случи“, каза той, докато показваше снимката на репортерите. „Може да дойде, а може и да не дойде.“
Но Тръмп сякаш отправи покана към Путин, добавяйки: „Той беше много уважителен към мен и моята страна.“
The Independent
7550
1
23.08 2025 в 13:24
Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС
Студентите отрязаха Вучич за публичен дебат за бъдещето на Сърбия
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват