Заподозреният за убийството на Парубий иска да бъде разменен, за да търси сина си в Русия

Заподозреният в убийството на бившия председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий обяви в съда мотивите си за престъплението. А Галицкият съд в Лвов реши да задържи Михаил Сцелников под стража за два месеца.

„Всичко, което искам, е да обявят по-скоро присъдата – да, признавам, че аз го (Парубий) убих – и искам да помоля да ме разменят за военнопленници, за да мога да замина (за Русия) и да намеря тялото на сина си“, каза той пред журналисти преди началото на съдебното заседание, цитиран от Би Би Си.

Според заподозрения съобщенията, че руските специални служби са го шантажирали с тялото на сина му, загинал във войната с Русия, „не са верни“.

Парубий беше застрелян в Лвов в събота. В понеделник властите съобщиха за задържането на 52-годишен заподозрян, жител на града.

Офисът на главния прокурор на Украйна обяви, че се разглеждат различни версии за престъплението, включително „поръчка от Руската федерация“.

На въпроса дали признава вината си, мъжът отговори: „Това е моeто лично отмъщение към украинските власти“. А на въпроса защо жертвата е именно Парубий, отговори, че той „е бил наблизо“.

„Ако живеех във Виница, тогава щеше да е Петя“, – добави той, вероятно имайки предвид бившия президент на Украйна Петро Порошенко.

Михаил Сцелников, който според разследването е произвел осем изстрела срещу политика, е роден през 1973 г., нямал постоянна работа, имал случайни доходи, разказа вчера представител на прокуратурата.

На въпроса дали задържаният е работил като куриер, той отговори: „Не“ (стрелецът се е придвижвал с електрически велосипед и е бил облечен в униформа на куриер).

Заподозреният е бил задържан на 1 септември на границата на Хмелницка област от служители на Националната полиция на Украйна и СБУ. Полицията не изключва Сцелников е имал намерение да напусне страната.

СБУ и полицията заявиха, че информацията им сочи за възможна съпричастност на руските специални служби към убийството на Парубий, както и че убийството е било по поръчка.

54-годишният Парубий е бил председател на Върховната рада от април 2016 г. до август 2019 г., многократно е бил избиран в украинския парламент, още по времето на СССР е бил национален активист във Лвов, а широка известност придобива по време на Оранжевата революция през 2004 г., когато е бил комендант на Украинския дом в Киев. Десет години по-късно той взе активно участие в Евромайдана.

Във вторник в центъра на Лвов се проведе прощаване с убития политик. Сред участниците в церемонията е бившият президент Порошенко, чийто съратник беше Парубий. На прощаването с Парубий присъстваха и бившият генерален прокурор Юрий Луценко, бившите премиери Владимир Гройсман и Арсений Яценюк, бившият председател на Върховната рада Александър Турчинов, както и действащият председател на парламента Руслан Стефанчук.