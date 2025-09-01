Задържаният за убийството на Парубий извършил престъплението, за да получи тялото на загиналия си син

Арестуваният заподозрян за убийството на украинския политик Андрий Парубий е признал вината си и разказал, че е извършил престъплението по молба на руснаци, за да получи тялото на загиналия си на фронта син, съобщи радио "Свобода".

Бившият председател на Върховната рада бе застрелян в събота в Лвов и издъхна от раните си преди да пристигне лекарски екип. Заподозрян за убийството бе задържан в Хмелницка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.

По време на първоначалните разпити 52-годишният мъж, родом от Лвов, признал вината си и е разказал за руските си контакти. Мъжът обявил, че се натъкнал на руснаците, докато се опитвал да открие изчезналия си син – военнослужещ от Въоръжените сили на Украйна. За това съобщават източници от правоохранителните органи пред радиото.

Заподозреният разказал, че имал син, който служел във ВСУ, и през 2023 г. научил от негови колеги, че е изчезнал безследно в района на Бахмут. Бащата започнал да следи руски социални мрежи в опит да намери повече информация. Започнал да общува с руски представители, които твърдели, че синът му е загинал.

Според източниците на радиото заподозреният съобщил на руските си контакти, че живее в Лвов, и им казал за Андрий Парубий, когото уж бил виждал „неведнъж“. В резултат на тези контакти с руснаците започнал подготовка за убийството: получил оръжие, закупил екипировка – велосипед и каска, както и автомобил с фалшиви документи, с който следил политика.

По-рано украинският „5 канал“ с позоваване на собствени източници съобщи, че специалните служби на Руската федерация „са шантажирали заподозрения с информация за местонахождението на тялото на сина му“.

С позоваване на свои източници журналистите от изданието „Высокий замок” също съобщиха, че „руснаците, възползвайки се от трагедията на бащата, му казали, че ще му върнат тялото на сина в замяна на убийството на някой известен украински политик”.