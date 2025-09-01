Военна мина уби тийнейджър в Босна, така загинали и негови роднини

19-годишен тийнейджър бе убит след взрив на противопехотна мина в Босна и Херцеговина, предаде босненският портал „Дневни аваз“.

Инцидентът е станал в събота в село близо до град Добой в централната част на Босна и Херцеговина.

Младежът влязъл в маркирано минно поле, докато се опитвал да прибере стадо кози, заблудило се в опасната зона. Взривното устройство, вкопано в земята, се е задействало и отнело живота му на място.

Жертвата е третият член от едно и също семейство, загубило живота си заради мини. Преди него в минни полета са намерили смъртта си чичо му и стринка му, а баща му – вече покойник – губи крака си вследствие на подобен инцидент.

Няколко други местни жители също са били убити или тежко ранени от мини през годините. Според Центъра за борба с мините на Босна и Херцеговина, от края на войната 1781 души са били ранени заради останали мини, като 624 са загинали. Освен това 53 специалисти по разминиране са загубили живота си, докато са разчиствали минирани райони.

Повече от 800 квадратни километра от Босна и Херцеговина остават минирани след края на междуетническата война в Босна (1992-1995 година). Смята се, че под земята все още има над 170 000 мини. Над 132 000 души живеят близо до тези опасни зони и под сянката на смъртоносно военно наследство.