Великобритания, Франция и Германия са готови за санкции срещу Иран заради ядрената му програма

OFFNews 13 август 2025 в 14:38 417 0
Иран

Снимка GettyImages
Знаме на Иран

Обединеното кралство, Франция и Германия са готови да наложат отново санкции на Иран заради ядрената му програма, ако не успее да възобнови преговорите до края на август. Това са обявили трите държави пред ООН.

Те са готови да задействат механизъм за „връщане назад“ – което означава, че предишните санкции ще бъдат възстановени – освен ако Иран не възобнови преговорите, съобщи Би Би Си.

Иранският депутат Манучехр Мотаки заяви, че иранският парламент е готов да се оттегли от ядрената сделка, която ограничава ядрената му програма, ако бъдат въведени нови санкции, съобщи иранската информационна агенция Defa Press.

Писмото идва след първоначалните разговори между европейски делегации и ирански дипломати, проведени в Истанбул миналия месец.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, трима външни министри - Жан-Ноел Баро от Франция, Дейвид Лами от Обединеното кралство и Йохан Вадефул от Германия, заявиха, че ще наложат строги санкции на Иран, освен ако страната не се съгласи да ограничи ядрената си програма.

Те добавиха, че са ангажирани да използват „всички дипломатически инструменти“, за да гарантират, че Иран няма да разработи ядрено оръжие - нещо, което Иран отрече да възнамерява да направи.

Санкциите върху ядрената програма на Иран бяха отменени през 2015 г., след като Ислямската република подписа ядрено споразумение, с което се споразумяха за ограничения на ядрените си операции и за разрешаване на достъп на международни инспектори до ядрените обекти. Споразумението изтича през октомври.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тя се осмели да задава неудобни въпроси на Пеевски. Кристияна Стефанова от Евроком пред OFFNews