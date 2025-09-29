Украйна ще получи и шведски изтребители Gripen

Авиофлотът на украинските ВВС ще бъде попълнен с шведски изтребители Gripen от четвърто поколение. Това обяви заместник-министърът на отбраната на Украйна генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервю за Би Би Си.

Според него се очакват допълнителни доставки на самолети. В допълнение към шведските изтребители, те ще включват и американски F-16 и френски Mirage, които вече се експлоатират от украински пилоти.

Генерал-лейтенантът обаче отказа да уточни кога или в какви количества ще пристигнат.

„Когато ги видите във въздуха над Украйна, тогава ще разберете“, каза той.

На въпроса да се уточни кои самолети се „очакват“ – Mirage, Gripen, F-16 или само един от тях – Гаврилюк отговори:

„По принцип сте изброили правилно артикулите, но няма да навлизам в подробности за това кога, какво и кои.“

Швеция не е изключвала продажбата на свои изтребители Gripen на Украйна. Министърът на отбраната на страната, Пол Йонсон, обаче заяви, че това ще бъде възможно едва след края на войната.

„Водим диалог с Украйна и тъй като те със сигурност са изразили интерес към системата Gripen - предимно Gripen Echo, новата версия, използвана от Швеция и Бразилия, е възможна бъдеща продажба. В този случай това би било по-скоро дългосрочна инициатива или създаване на съвместен капацитет на военновъздушните сили“, каза той.

Авиационният експерт и водещ изследовател в Националния авиационен университет на Украйна, Валерий Романенко, заяви, че JAS 39 Gripen има ясно предимство пред американските изтребители F-16 и френските Mirage 2000. Той добави, че те могат да носят европейската ракета въздух-въздух с голям обсег Meteor, която има обсег от 200 км.