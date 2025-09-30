Турски рибари са открили в Черно море морски дрон камикадзе с взривно вещество

Турски рибари са открили край бреговете на Черно море украински дрон камикадзе, съобщи турската агенция ИХА (IHA). Установено е, че вътре има бомба, заяви Исмаил Йълмаз, председател на кооператива на пристанище Йороз, уточнява БТА.

Рибарите забелязали обекта в морето, докато ловяли риба през нощта край град Чаршъбашъ, и го докарали до брега с лодките си.

След подаден сигнал екипи на бреговата охрана пристигнали на мястото. Първоначалната проверка е установила, че безпилотният морски плавателен съд може да е натоварен с експлозиви и са били повикани екипи от Истанбул на специалните части за морски и подводни операции (SAT) към турските ВМС.

Констатирано е, че плавателният съд е украински морски дрон от серията Magura V5, тип камикадзе. Проектирани да подпомагат ефективните операции на Украйна срещу руския военноморски флот, морските дронове камикадзе са били използвани в многобройни атаки, посочва ИХА.

Председателят на кооператива на пристанището Йороз, където катерът е бил откаран, Исмаил Йълмаз заяви, че пристанището е затворено и не се допускат рибари. Сапьорски екип е на път, допълва той.