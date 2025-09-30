Тръмп изпраща американски военнослужещи в щата Илинойс

OFFNews 30 септември 2025 в 07:42 402 1
агенти

Снимка БТА/АП
Федерални агенти в Чикаго

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер заяви, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Пентагона да изпрати 100 войници в щата, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Националната гвардия на Илинойс е получила меморандум от министерството на вътрешната сигурност, в който се посочва искането, уточни губернаторът, който е член на Демократическата партия.

Пентагонът заяви, че е получил искане за помощ за защита на федералния персонал, имущество и функции. "Всички решения ще бъдат взети в съответствие с установените процедури и ще бъдат обявени в подходящо време", се посочва в изявлението.

Засилените мерки на администрацията на Тръмп по отношение на имиграцията в Чикаго този месец, според Прицкер, са "претекст за разполагане на военни сили срещу" Чикаго.

Прицкер и кметът на Чикаго Брандън Джонсън заемат предизвикателна позиция, откакто Тръмп започна да заплашва с разполагане на Националната гвардия в Чикаго през август.

"Ще продължа да гарантирам, че нашата имигрантска и нелегална общност знае, че е защитена в този град", заяви Джонсън вчера в интервю за Ройтерс.

Но появата на маскирани федерални агенти в центъра на Чикаго в неделя - в нарушение на неотдавнашната заповед на Джонсън, забраняваща носенето на маски от всички служители на силите на реда - и стотиците имигранти, които федералното правителство твърди, че е задържало по време на акцията, подчертаха ограниченията на местните лидери срещу президентската власт.

Чикаго се превърна в мишена на администрацията на Тръмп заради наредба на града, забраняваща на служителите на града, включително полицията, да съдействат на федералните имиграционни служби, отбелязва Ройтерс. Републиканският президент има за цел да депортира рекорден брой имигранти, които са в САЩ незаконно, което според него е необходимо поради високия брой на незаконни преминавания на границата по времето на неговия предшественик от Демократическата партия, Джо Байдън.

    1900

    1

    Final Gravity

    30.09 2025 в 08:49

    -0
    +0
    "Нашата нелегална общност знае, че е защитена в този град"

    Тези идеалисти - дали осъзнават, как клатят основите на законността и елементарните принципи за справедливо функциониране на едно свободно общество?...

    Ако аз им се напъхам с взлом в частните домове и се настаня в стая по избор - няма да викат полиция, да разбирам? :D
     
