Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски на 17 октомври, докато говореше с пресата на . борда на Air Force One.

Тръмп беше попитан дали ще бъде домакин на Зеленски в Белия дом този петък и той отговори утвърдително. "Мисля, че да. Да“, каза той.

Axios обаче, позовавайки се на два източника, запознати с плановете за срещата, съобщава, че на нея лидерите ще обсъдят какви оръжия трябва да бъдат доставени на Украйна, по-специално възможността за изпращане на далекобойни ракети Томахоук в Украйна.

„Има определени въпроси, които не могат да бъдат обсъждани по телефона“, казва един от източниците.

По-рано Зеленски също потвърди, че ще пътува до Вашингтон тази седмица, за да се срещне с Тръмп.

На срещата във Вашингтон Володимир Зеленски планира да предложи на президента на САЩ редица стъпки, които ще допринесат за постигане на мир, и да обсъди тяхната последователност, информира той в Telegram, съобщава Ukrinform.

„Украинският екип вече е заминал за САЩ: премиерът Юлия Свириденко, ръководителят на офиса Андрей Йермак, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и някои представители на дипломатическия сектор. Те ще проведат редица срещи“, отбеляза президентът.

„Мисля, че ще обсъдим последователността от стъпки, които искам да предложа. Благодарен съм на президента Тръмп за нашия диалог и подкрепа“, каза Зеленски. Според него ще има и няколко други важни срещи - с отбранителни, както и с енергийни компании. Трябва да се подготвим за всеки случай, това ще бъде полезно, пише украинският държавен глава.

Зеленски обясни, че основните теми на посещението ще бъдат противовъздушната отбрана и далекобойните възможности на Украйна да окаже натиск върху Русия за мир.