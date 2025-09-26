Тони Блеър се готви да управлява временно правителство в Газа

26 септември 2025
Бившият премиер на Великобритания Тони Блеър се готви за ключова роля в следвоенното управление на Ивицата Газа в рамките на мирния план на американския президент Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс, като се позова на британския в. "Файненшъл таймс".

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери новината по независим път.

Блеър е предложен за председател на съвет по наблюдението, наречен Международна преходна власт в Газа, отбелязва изданието.

Той взе участие в заседание, свикано в края на миналия месец от Тръмп, с цел да се съдейства за изтеглянето на израелските войски от анклава и да се изготвят планове за следвоенното развитие на крайбрежната територия. Изданието обръща внимание на факта, че Институтът "Тони Блеър" е участвал в изготвянето на плана за мир.

Мозъчният тръст обяви, че не е воден разговор с различни организации, в който да е била прокарвана идеята палестинци от ивицата да бъдат изселвани принудително.

