Сръбската петролна компания НИС е била освободена от американските санкции

Сръбската петролна компания НИС, която е под санкции от САЩ като собственост на руската „Газпром“, е била освободена от тях за срок от три месеца, съобщи БТА, като се позовава на "Ройтерс" и сръбски правителствен представител.

САЩ наложиха санкции срещу НИС през януари, но прилагането им беше отлагано няколко пъти и те влязоха в сила чак на 8 октомври.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента.

По-рано тази седмица сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович обяви, че руските собственици на НИС са изпратили молба до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която е агенция на Министерството на финансите на САЩ, за удължаване на лиценза за работа на компанията с аргумента, че водят преговори за предаване на контрола върху НИС на трета страна.