След срещата със Зеленски: Ердоган настоява за разговори между Украйна и Русия

По време на визитата на Володимир Зеленски в Анкара турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи най-категоричния си досега призив за възобновяване на прекъснатите преговори между Русия и Украйна. Двамата лидери се срещнаха в Президентския дворец, а съвместното им изявление беше излъчено на живо в социалните мрежи.
Ердоган подчерта, че Турция остава готова да бъде посредник между Киев и Москва и че именно преговорите в Истанбул са „пътят към дипломатическо решение“. Той настоя международните партньори, включително САЩ, да подкрепят тази инициатива, ако искат „кръвопролитието в региона най-сетне да спре“.
„Считаме, че подновяването на Истанбулския процес с по-всеобхватно съдържание ще бъде най-ползотворният път. Очакваме от всички, които искат мир, да подходят градивно“, заяви турският държавен глава. Той отново увери, че Анкара подкрепя териториалната цялост на Украйна и правата на кримските татари.
Ердоган посочи и икономическата страна на отношенията: въпреки войната Анкара и Киев си поставят за цел търговски обмен от 10 млрд. долара, а турските компании продължават работа в Украйна. „Готови сме да обсъдим с Русия стъпки за траен и справедлив мир“, заяви той.
Зеленски от своя страна благодари на Турция за дипломатическите усилия и подчерта колко важно е „принципното отношение“ на Анкара към руската агресия. Той припомни новите нощни атаки над украински градове, при които са загинали 25 души, сред тях и две деца.
„Украйна е принудена постоянно да се отбранява. Търсим ракети, самолети, техника – всичко, което може да подсили нашата въздушна отбрана. Това не е лесно“, каза Зеленски.
Той определи преговорите в Истанбул като „реален инструмент за прибиране на нашите хора у дома“ – над 2000 украински войници вече са се върнали благодарение на тях. Зеленски изрази надежда размяната на военнопленници да бъде подновена още до края на годината: „Турция помага много – и това се вижда.“
Украинският президент беше посрещнат с държавни почести, след като първо почете паметта на Мустафа Кемал Ататюрк в мавзолея му. В разговорите участваха турският външен министър Хакан Фидан, шефът на МИТ Ибрахим Калън и съветници на Ердоган. На официалните снимки обаче отсъства специалният пратеник на президента Тръмп за Близкия изток Стийв Уиткоф, за когото се очакваше да присъства.
