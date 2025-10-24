Русия спешно прати в САЩ главния си преговарящ за Украйна в опит да стопли отношенията с Тръмп

Русия спешно изпрати във Вашингтон своя главен преговарящ за Украйна Кирил Дмитриев, два дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви санкции срещу Роснефт и Лукойл, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на източници, запознати с визитата.

Очаква се 49-годишният Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, да се срещне с представители на администрацията на Тръмп, "за да продължат дискусиите за отношенията между САЩ и Русия", допълват източниците.

Неочакваното посещение идва на фона на нарастващото недоволство на САЩ от отказа на Кремъл да сложи край на войната в Украйна и съобщението на Тръмп, че отменя срещата на върха с Владимир Путин в Будапеща.

Телевизионната компания припомня още, че Дмитриев наскоро е предложил изграждането на тунел "Тръмп-Путин" между Аляска и руския Далечен изток.

Роденият в Украйна по съветско време и образован в Харвард и Станфорд Дмитриев е работил като консултант в американската фирма McKinsey и като инвестиционен банкер в Goldman Sachs, посочва Си Ен Ен. След руската инвазия в Украйна той е поставен под американски санкции. Тогава Министерството на финансите на САЩ го нарече "близък сътрудник на Путин".

През април американските власти временно са отменили санкциите срещу Дмитриев, за да може Държавният департамент на САЩ да му издаде виза за влизане в страната.

Според Axios очаква се Кирил Дмитриев да се срещне с колегата си Стив Уиткоф през уикенда в Маями.

Не е ясно дали Дмитриев ще се види и с други официални лица. Той все още не е коментирал съобщенията за пътуването си до САЩ.

След продължаващи преговори от зимата насам Тръмп заключи, че Путин просто "го води за носа", коментираха и източници от администрацията на американския президент пред The Wall Street Journal. Раздразнението на Тръмп достигнало своя връх, когато осъзнал, че всеки разговор с Путин е последван от нови атаки срещу Украйна. Това повлия на решението за налагане на санкции срещу най-големите руски петролни компании, посочват източниците на изданието.