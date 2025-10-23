Рубио предупреди Израел: Плановете за анексиране на Западния бряг заплашват мира

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че решението на израелския парламент да подкрепи законопроекти за разширяване на израелския суверенитет върху Западния бряг може да "застраши" прекратяването на огъня в Газа, предаде Франс прес.

"Мисля, че президентът (Доналд Тръмп) се е уверил, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента", заяви Рубио пред медиите, докато заминаваше за Израел, където се очаква да пристигне днес. Това "заплашва" прекратяването на огъня и ще бъде "контрапродуктивно", добави той.

Израелският парламент вчера взе решение за разглеждане два законопроекта, насочени към разширяване на израелския суверенитет в окупирания Западен бряг. Това стана по време на визитата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Израел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се противопоставя на всякаква анексия на Западния бряг от страна на Израел – инициатива, подкрепяна от крайнодесни израелски формации.

Депутатите в израелския парламент приеха двата законопроекта на първо четене, като гласуването имаше за цел да позволи по-нататъшното им разглеждане. През август Израел вече одобри ключов проект за строителството на 3400 жилища в Западния бряг - решение, осъдено от ООН и редица международни лидери.

"Това е демокрация, те ще гласуват. Но за момента това е нещо, което според нас би могло да бъде контрапродуктивно", заяви Рубио.

В отговор на въпрос за ескалацията на насилието, извършвано от екстремистки израелски заселници срещу палестинците в Западния бряг, Рубио подчерта, че САЩ са загрижени за всичко, което заплашва да дестабилизира плодовете на техните усилия.