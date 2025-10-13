Президентът на Мадагаскар избяга от страната след протестите на зумърите

Президентът на Мадагаскар Андри Раджоелина е избягал от страната, заяви лидерът на опозицията Ситени Рандрианасолонияко. Това се случва след седмици на протести на „поколението Z” (зумърите).

В понеделник хиляди хора се събраха в центъра на столицата Антананариво, скандирайки "Президентът да си тръгне веднага".

Демонстрациите срещу властта в Мадагаскар избухнаха на 25 септември, като бързо прераснаха в протести срещу корупцията, лошото управление и липса на основни услуги.

В бившата френска колония средната възраст е под 20 години, страната има население от около 30 милиона души, от които три четвърти живеят в бедност, припомня Ройтерс.

По данни на ООН най-малко 22 души са убити в сблъсъците между силите за сигурност и демонстрантите от началото на протестите.

През уикенда елитното военно поделение „Капсат“ се присъедини към протестиращите, като отказа да стреля срещу тях. През 2009 г. поделението осъществи военен преврат, в който беше свален предишният президент Марк Раваломанана и Раджоелина дойде на власт.

„От 16 години президентът и неговото правителство не са направили нищо, освен да се обогатяват, докато народът остава беден. А младите – поколението Z – страдат най-много“. Това каза пред Ройтерс 22-годишният хотелски работник Адрианаривони Фаномеганцоа, на когото месечната заплата се равнява на около 67 долара и едва стига за храна.

„Капсат“ обяви, че поема контрола над армията и назначи нов главнокомандващ. Източник от армията, цитиран от „Ройтерс“, съобщи, че Раджоелина е напуснал страната в неделя на борда на френски военен самолет. Според френското международно радио Андри Раджоелина е постигнал споразумение с президента на Франция Емануел Макрон.

Мадагаскар е унитарна полупрезидентска република. Законодателната власт принадлежи на двукамарен парламент – Национално събрание (избирано за 4 години) и Сенат.

При отсъствие на президент, ръководителят на Сената поема поста до провеждането на избори в африканската островна държава.

Протестите в Мадагаскар напомнят на антиправителствените протести в Непал, известни още като „протестите на поколението Z“. Когато в Непал забраниха множество социални мрежи, включително Фейсбук, X и YouTube, младите излязоха да протестират срещу това решение и широко разпространената корупция.