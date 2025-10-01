Песков: Руският бумеранг ще удари всички посегнали на активите ни

Кремъл заплаши европейските лидери, че Русия ще преследва всяко физическо лице или страна, която открадне нейните средства и предупреди, че кражбата на руските активи ще се отрази лошо на европейските депозитари и инвестиции, предаде Ройтерс.

ЕС обмисля предложение за използването на замразени в Европа руски активи за финансиране на заем за Украйна от 140 милиарда евро.

Замразените руски активи са на обща стойност около 300 милиарда щатски долара, от които 210 милиарда евро са в Европа. От средствата в Европа 185 милиарда евро са в намиращия се в Брюксел в централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). От тези средства около 176 милиарда евро са преобразувани в кеш при настъпване на падежа на ценните книжа.

„Говорим за планове за нелегално изземане на руска собственост. В руския език наричаме това просто кражба“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран и от БТА.

Той допълни, че ако някой открадне или си присвои активите на Русия, или приходите от тези активи, тогава „свързаните с това лица ще бъдат преследвани по един или друг начин, ще им бъде потърсена сметка“. По думите му свързаните с това страни също ще бъдат преследвани.

Кремъл многократно е казвал, че евентуален опит за отнемане на активите му би подкопал доверието в централната банкова система, в еврото като валута и във възприятието, че е безопасно да се притежава собственост в Европа.