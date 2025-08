Мощно земетресение разлюля Курилските острови

Земетресение с магнитуд 6,7 разлюля днес руските Курилски острови, съобщи германският център за геологически науки.

Tsunami warnings pummel Pacific as massive quake pounds Russia's far east



7.0-magnitude earthquake near Kuril Islands

⁦

MTodaynews⁩ pic.twitter.com/pot96fOtPo